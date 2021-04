Altobelli: “Dopo la CL un’altra Inter. Conte, un grande. Ma quando parla di chiarimenti…”

L'ex giocatore ha parlato della vittoria dei nerazzurri contro il Verona ma anche di quanto accaduto con la Superlega

È stato un grande in questo campionato. Dopo un inizio un po' incerto è riuscito a mettere insieme giocatori e dirigenti e i risultati sono quelli. Sapevamo fosse un grande allenatore. All'inizio c'era qualcosa che non quadrava. Dopo l'eliminazione in CL abbiamo visto un'altra Inter e sta facendo cose straordinarie. La squadra dall'essere poco affidabile è diventata imbattibile grazie agli interventi dell'allenatore che ha anche recuperato tanti giocatori che si erano persi. Quando l'Inter li aveva presi erano ottimi giocatori. Ma tutti, dall'allenatore ai dirigenti, sono stati veramente bravi, ognuno ha dato quello che doveva dare.

Capisco Antonio e la richiesta di chiarimento. Ha un contratto di un anno ed è un contratto buono per l'allenatore. Non so quanti altri club possano garantirgli quel contratto lì. La proprietà ha cercato sempre di accontentarlo nonostante una situazione economica non bella. Mi sembra strano che voglia dei chiarimenti e che vuole capire gli obiettivi. Ma sono sempre gli stessi gli obiettivi dell'Inter, arrivare in fondo in campionato e andare più avanti possibile in CL.