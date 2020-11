Repubblica – Italia, Bastoni e D’Ambrosio scalano le gerarchie: la corsa a Euro 2020 è aperta

Danilo D’Ambrosio e Alessandro Bastoni si candidano per un posto nella lista dei 23 convocati di Roberto Mancini per Euro 2020, in programma la prossima estate. Secondo quanto riferisce il quotidiano La Repubblica, i due calciatori dell’Inter potrebbero entrare a far parte della rosa con cui la Nazionale Italiana si presenterà al prossimo Campionato Europeo:

“A proposito di gara, quella per un posto tra i 23 a giugno si è allargata a nuovi concorrenti: Locatelli, Bastoni e Berardi. Le occasioni per scalare la gerarchia interna si assottigliano, con la maggioranza dei ruoli coperti da doppia o addirittura tripla alternativa. Attualmente la corsa più aperta sembra tra i terzini di scorta (Di Lorenzo o D’Ambrosio), tra i centrali difensivi dietro Chiellini (Bastoni e Romagnoli), tra i centrocampisti versatili (Locatelli o Tonali) e in avanti per una maglia da esterno (Bernardeschi, Berardi, gli assenti Kean e Zaniolo, il “cinese” El Shaarawy che pur di non mancare si allena da solo a Roma)”.