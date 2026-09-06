La Juventus protesta per il mancato intervento dell'arbitro per il contatto De Winter-Kolo Muani sull'azione che ha portato al gol dell'1-0 di Cisse.
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La Juventus protesta per il mancato intervento dell'arbitro per il contatto De Winter-Kolo Muani sull'azione che ha portato al gol dell'1-0 di Cisse. Ecco la discussione al Club su Sky Sport sull'episodio, il match è poi terminato 1-1.
Bergomi: “De Winter la palla non la sfiora nemmeno. Poi va bene, lasciamo andare. Ma la palla non la tocca”.
Costacurta: “Ma è un contatto, la palla non la tocca neanche Kolo Muani, la perde sul controllo”.
Bergomi: “Per me certi fischi ci stanno”.
Marocchi: “Ma no dai Beppe, non ha la palla Kolo Muani, è un contrasto normale, l’aveva già persa. Se i giocatori continuano a essere così bravi che protestano quasi niente…”.
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