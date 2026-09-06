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È Juventus-Milan il posticipo delle ore 20.45 della 3a giornata di Serie A: ecco le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori. Spalletti schiera Conceicao, Nico Gonzalez e Alajbegovic sulla trequarti alle spalle di Kolo Muani, parte fuori Boga. Nei rossoneri novità Moreira a destra al posto di Chukwueze, ma soprattutto sulla trequarti ci sono dal 1' Rabiot e Saelemaekers. Di seguito tutte le scelte dei due tecnici per il big match.

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JUVE - Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Celik; Douglas Luiz, Locatelli; Conceicao, Nico Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani.

MILAN - Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Moreira, Musah, Modric, Estupinan; Rabiot, Saelemaekers; Goncalo Ramos.