All'allenatore della Juventus, nella conferenza stampa della vigilia della gara contro il Genoa, hanno fatto una domanda precisa su Kane, ultimo vincitore del Pallone d'Oro.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

-Esco fuori tema per chiederle da uomo di calcio un parere su Kane Pallone d'Oro, se era anche il suo prescelto e volevo chiederle anche se ne ha parlato con i suoi giocatori, in particolare con gli attaccanti per parlare di lui come di un modello di continuità e voracità...

No, per i calciatori io ora ho altri obiettivi di cui parlare. Ne abbiamo parlato insieme allo staff tecnico questa mattina mentre preparavamo l'allenamento. Abbiamo ritenuto corretto darlo a lui perché è venuto fuori che è una soluzione logica, corretta, per la serietà del calciatore, per la qualità, per la continuità, esecutiva e troppe qualità. Ha numeri spaventosi anche se non viene messo tanto in risalto come gli altri, ma lui ha veramente roba da portare al suo fianco per ricevere un premio simile: è corretto.

(Fonte: SS24)