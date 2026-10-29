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Vittoria sofferta a Venezia per l’Inter di Cristian Chivu, con diversi giocatori al di sotto del loro standard secondo Libero.

Qui le pagelle del direttore Mari

(Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)

5 per Yann Bisseck: “Sfasato, sempre in ritardo quando dovrebbe accorciare e approssimativo in marcatura. Chivu lo toglie e invia un segnale: nel derby serve di più”. Stesso voto anche per Stankovic: “La prima datitolare davanti a papà Dejan e di fronte il fratello Filip non va come avrebbe voluto che andasse. Sarà l’emozione ma è impacciato e impreciso, come avesse piedi e gambe ingessate”.

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5,5 per Dimarco che “non ha la gamba dei tempi migliori, alle volte fatica a mettersi in moto e dietro sbaglia qualche lettura difensiva”. Infine, il 5 di Bonny che “quando gioca dall’inizio sembra meno convinto delle proprie qualità. Va poco a cercarsi la posizione in giro: così fa il gioco del blocco difensivo degli avversari”.