Il Manchester City è stato ritenuto colpevole di 114 su 115 capi di imputazione secondo la Premier League. In questo fine settimana torna anche il campionato inglese e la squadra guidata da Enzo Maresca affronterà fuori casa il Liverpool alle 17.30 domenica 11 ottobre.

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Di quanto accaduto ha parlato la leggenda del calcio inglese ed ex attaccante (238 gol segnati in oltre 400 presenze), oggi seguitissimo opinionista sulla tv inglese, Gary Lineker.

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Mi piacerebbe che il Manchester dicesse semplicemente, okei abbiamo sbagliato e per il bene del calcio accetteremo qualunque punizione, poi ripartiremo. Sarebbe una soluzione ideale, che gli salverebbe un po' la faccia. Ma al momento non mi pare una cosa plausibile. Ovviamente è una situazione che sta danneggiando il City. Mi dispiace per giocatori e tifosi. Sarà un grande problema per il club, ma alla fine sono sempre i tifosi a soffrire per queste cose ed è molto triste», ha detto.

(Fonte: Sky)