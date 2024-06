"Il flop dell’Italia è stato fragoroso. Non clamoroso, perché la disparità delle forze in campo era palese da prima ancora che le due squadre dessero il via ad una contesa che, tradotta dal campo, ha significato per gli Azzurri un passo indietro di almeno 20 anni dal punto di vista dell’interpretazione tattica proposta. Difesa e contropiede, non che fossero questi i dettami proposti da Spalletti, ma certamente la chiave di lettura è stata quella imposta da un avversario troppo più abituato di noi a mantenere il controllo del pallone, della contesa e della partita. Poca “roba” quella offerta dal possesso sterile della Nazionale, poco incisivo e quasi disarmante al cospetto dei segnali che erano stati invece offerti nella gara d’esordio contro l’Albania. Limiti di palleggio, ma anche poca organizzazione in un sistema di gioco che ha palesato una oggettiva difficoltà frutto anche del posizionamento deciso dal Commissario Tecnico sul rettangolo verde di alcuni degli interpreti chiave della nostra selezione".