Lukaku: “Galles difensivo? Anche in Serie A è così. Rigore: io fortunato perché…”

L'attaccante dell'Inter ha analizzato nel post partita il successo per 3-1 contro il Galles, avvenuto in rimonta con tanto di gol di Big Rom

Il Belgio ha iniziato con una vittoria contro il Galles il suo cammino nelle qualificazioni per i Mondiali del 2022 in Qatar: protagonista è stato anche Romelu Lukaku , autore del gol del 3-1 su calcio di rigore.

"È stato un match frustrante per tutta la squadra. Per noi è stato difficile fare giocate e combinazioni. Abbiamo reagito molto bene dopo il gol subito in apertura. Oggi c'è stata più voglia di vincere che qualità. Abbiamo iniziato bene il cammino, sappiamo che dobbiamo giocare molto meglio". Lukaku poi è intervenuto ai microfoni di VTM: "Galles tanto difensivo? Non è stato facile ma sì, succede lo stesso tante volte in Italia. Ho imparato tanto dalla Serie A e non mi lamento molto. Ho l'abitudine di aspettare gli ultimi minuti perché ci possono essere delle ripartenze importanti. Rigore? Sono stato fortunato. Avevo l'impressione che ci sarebbe stato un rigore prima o poi, avevo già subito un colpo dal loro terzino sinistro (ride, ndr)".