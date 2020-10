Lazio-Inter è la grande sfida dei 9: Immobile vs Lukaku, ecco la vera differenza tra i due

Lazio-Inter sarà soprattutto la gara dei numeri 9. Da una parte Ciro Immobile, dall’altra Romelu Lukaku. Grandi attaccanti con caratteristiche diverse, ma entrambi in grado di prendersi la squadra sulle spalle. “Immobile ha bisogno di spazi, di aria, di campo su cui distendere la progressione. Dà il meglio quando taglia dai lati al centro e punta la porta. Immobile non è uomo di sponde spalle alla porta né ama il traffico in area. Se la squadra sale con un palleggio troppo orizzontale, lo schiaccia sulla difesa avversaria. Anche Lukaku ama il mare aperto, la palla profonda che lo azioni per 30-40 se non 50 metri di campo, ma, con un’Inter “costretta” a fare la partite, diminuiranno le opportunità di filare via in libertà a prato spalancato. A differenza di Immobile non soffre le aree affollate e molto più di Immobile fa giocare i compagni. Immobile fa giocare i compagni. Spalle alle porta, difende il pallone e lo smista, dialoga. Sotto questo aspetto è un centravanti più completo. Lukaku è più potente e resistente. Immobile più esplosivo ed immediato, sta qui la vera diversità tra i due“, spiega la Gazzetta dello Sport.