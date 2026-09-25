Le componenti del consiglio federali hanno dato pieno appoggio a Malagò e vogliono scongiurare il commissariamento della FIGC, ipotesi nata dopo il caso del tesseramento . Prima della partita dell'Italia ha parlato ai microfoni dei giornalisti il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio: «Il sostegno delle componenti a Malagò? E chi è che non lo sostiene? Ma noi viviamo in un mondo sportivo che è basato sulle regole che non mi invento io. Mi faccio aiutare da autorevoli giuristi che ne capiscono più di me e quando sarà il momento provvederemo a decidere», ha detto a questo proposito.

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«Malagò si è sentito tradito? Volutamente ho detto che l'educazione non vuol dire avere timore. Così come che essere amici non consente di essere complici. Chiariremo? Stasera ci vediamo una bella partita, l'Italia deve vincere a tutti i costi e voglio godermela», ha concluso il numero uno del Comitato Olimpico.

Dal canto suo Giovanni Malagò ha detto: «Se mi aspettavo il sostegno delle componenti federali? È una bella cosa per il mondo del calcio che mi sembra più compatto di sempre». La FIGC ha di fatto alzato un muro contro l'ipotesi di un intervento del Coni per il caso del mancato tesseramento del presidente che è stato comunque eletto. Oltre alla Lega di Serie A, hanno espresso "pieno sostegno" a Malagò le due componenti tecniche l'Assocalciatori e l'Assoallenatori. E si sono dette contrarie all'ipotesi di un intervento esterno sulla federazione anche la Lega Pro e la LND.

(Fonte: agenzie)