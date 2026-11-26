VIDEO / Guardiola: “Il no all'Italia? Mi sono vergognato, avrei accettato solo in un caso…”

Giovanni Malagò ha parlato a margine della Giunta del Coni e si è soffermato sull'assemblea elettiva della Federcalcio in programma il prossimo 14 dicembre, che lo vede in corsa con Adriano Galliani.

«Mai stato in rimonta onestamente in questa partita. È una sfida elettorale come ne ho fatte tante, con delle strane posizioni dopo neanche due mesi e mezzo, onestamente ognuno fa le sue considerazioni», ha detto.

-Lei ha detto: umanamente io non mi sarei schierato come ha fatto Galliani, perché? Lei non si sarebbe mischiato?

No, ma per un motivo molto semplice: poi mi sembra che ho solo espresso sempre parole... Adriano è un amico. Quindi non riuscirete mai a farmi dire delle cose che non siano, diciamo, affettuose. Però quello che è poco ma sicuro è che la ratio di questo discorso è che il proponente iniziale era, sappiamo, due società di Serie A che avrebbero dovuto portare Adriano a essere il candidato della Serie A.

Insomma credo che quella sia la sua storia, il suo percorso: questo è un dato di fatto. E invece poi questo non è successo e quindi c'è stata questa inversione a U delle componenti tecniche, calciatori, allenatori. Ecco perché io insomma ho espresso delle considerazioni, ma lo dico col sorriso sulle labbra e credo che questa cosa sia molto condivisa.

-Stadi 2032?

Abodi mi ha suggerito e consigliato di organizzare un incontro a cui ieri hanno partecipato Sessa e Uva, io ero in presenza al ministero e abbiamo fatto il punto sugli stadi. Ho inoltre condiviso una buona idea del ministro, ovvero quella di fare il punto della situazione con periodicità scandita perché abbiamo davanti poco tempo prima di declinare la famosa cinquina per gli europei.

(Fonte: SI)