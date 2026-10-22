Il punto di vista di Angelo Mangiante sull'Inter: "In Italia, però, ha qualcosa in più rispetto a tutte le altre, Roma compresa"
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Intervenuto ai microfoni di Radio Manà Manà Sport, Angelo Mangiante ha parlato così dell'Inter dopo la vittoria dei nerazzurri contro lo Shakhtar Donetsk, in dieci, con il gol di Carlos Augusto:
"Non mi aspettavo queste difficoltà dell'Inter, mi aspettavo asfaltasse lo Shakhtar. In Italia l'Inter ha qualcosa in più rispetto a tutte, anche rispetto alla Roma per una qualità in panchina che la Roma non ha.
L'Inter in Europa fa fatica, evidentemente il gioco non ha quell'intensità che serve mettere in campo europeo, l'Inter finora è stata una delusione in Champions"
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