Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervenuto ai microfoni di Radio Manà Manà Sport, Angelo Mangiante ha fatto un suo commento sulla nuova linea arbitrale dettata da Orsato:

"Faccio un discorso sui simulatori che, senza girarci troppo intorno, sono la rovina del calcio, la rovina dell'essenza dello sport che è quella, teoricamente, di non barare. Si segna di più da quando Orsato lascia correre, ha adottato un arbitraggio più europeo.

Oltre a far segnare di più, scoraggi i simulatori, perché anche se prendi una botticina col braccio, ci sono però le eccezioni e sono di fresca memoria (Beukema in Napoli-Roma, ndr), a me sembra ce ne siano molto meno. Ci sono sempre e vanno condannati, dovrebbero esserci delle squalifiche con la prova TV contro i simulatori e riguardano tutte le squadre, non faccio un discorso territoriale. Queste nuove regole arbitrali hanno scoraggiato i simulatori"