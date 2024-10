«L'anno scorso Marcus giocava in verticale per Lautaro, lavorava per lui. Adesso lavora più per lui, sette gol in sette partite non li aveva fatti l'anno scorso. Gioca per sé stesso e per la sua finalizzazione. Mi ha impressionato quanto in alto è saltato per prendere palla di testa e dove l'ha messa. Io ho giocato con Casiraghi, lui era forte di testa, arrivava in alto, guardava dove piazzare la palla e la piazzava. Il giocatore nerazzurro ha la stoffa di un giocatore che sa dove va a finire il pallone», ha aggiunto.