Ha fatto molto discutere il mancato fischio di Zufferli e il mancato intervento del VAR Marini in Juventus-Sassuolo per la trattenuta di Kalulu ai danni di Rowe. Intervenuto ai microfoni di Dazn, Luca Marelli ha parlato così dell'episodio avvenuto sul punteggio di 1-0 per la Juventus, con i bianconeri che poi hanno vinto 2-0 alla fine:

"Al 31' del primo tempo di Juve-Atalanta c'è un episodio del quale si discuterà anche nei prossimi giorni. C'è un contatto tra Kalulu e Rowe, più che un contatto è una trattenuta di Kalulu a Rowe, non è una classica trattenuta durante gli angoli o i calci di punizione perché Kalulu aveva completamente perso Rowe e si è attaccato alla maglietta.

Posso giustificare l'arbitro Zufferli perché, come abbiamo visto nelle immagini, era coperto da molti giocatori e potrebbe anche non aver visto la dinamica dell'azione ma in questa circostanza il VAR sarebbe dovuto intervenire. Il cartellino non sarebbe stato il rosso, non si tratta di DOGSO perché Rowe non è in possesso del pallone, e pertanto manca uno dei quattro presupposti fondamentali per il cartellino rosso"

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"C'è un problema che non bisogna sottovalutare: nel gioco del calcio c'è un libro che è il regolamento del gioco del calcio e ci sono 17 regole che vanno applicate. Non sono episodi normali, ci sono state decisioni e valutazioni sbagliate. Se passiamo l'idea che la trattenuta di Kalulu è legittima, aspettiamoci che tutti i giocatori legittimamente si aiutino in questo modo in area e anche fuori area. Anche io ho arbitrato 600-700 partite, ho visto delle cose in campo e poi rivedendo l'azione al replay mi domandavo come facessi a non averlo visto. Zufferli era coperto in questo caso e doveva essere aiutato"