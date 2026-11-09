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Andrea Marinozzi è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la vittoria dell'Inter contro il Como, arrivata dopo una prestazione praticamente perfetta dei nerazzurri che non hanno concesso niente a Nico Paz e compagni:

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"Il Como ha dei difetti che si sposano bene con le qualità dell'Inter. Guardavamo la partita, mancava il fisico al Como. Difetti resi ancora più evidenti quando mancano certi giocatori come Diao, Kean è stato acquistato anche per questo, dietro anche Chalobah.

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Se l'Inter gioca come ha giocato col Como, è intensa, aggressiva, ti porta ad abbassarti. Il Como non difende bene in area di rigore, lo fa di più rispetto al passato ma le qualità dei difensori del Como non sono eccezionali in area di rigore, Ramon non tiene l'impatto fisico con Pio. Le qualità dell'Inter e i difetti del Como, questo è l'incastro che spiega bene anche i numeri pessimi di Fabregas contro l'Inter"