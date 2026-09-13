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In studio al Club su Sky Sport, l’ex giocatore Giancarlo Marocchi ha criticato duramente la Juventus di Luciano Spalletti dopo il ko per 3-2 contro il Sassuolo. E poi ha elogiato anche l'Inter.

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“Non c’è un giocatore della Juve, o meglio ce ne sono solo 2 o 3, che abbiano la percezione di come si gioca per vincere una partita. Questa Juve non è squadra ed è una stranezza con Luciano Spalletti in panchina.

È evidente che se manca il nucleo italiano è più difficile, è così in tutte le big tranne l’Inter che ne ha tanti e la Roma. L’eccezione è vederne 4 o 5 di italiani in campo. In campo Spalletti in che lingua parla? Me lo chiedo, perché poi anche in mezzo al campo devono parlarsi i giocatori e con solo stranieri… ci vuole troppo tempo”.