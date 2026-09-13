In studio al Club su Sky Sport, l’ex giocatore Giancarlo Marocchi ha criticato duramente la Juventus di Luciano Spalletti ma ha elogiato anche l'Inter.
Comparazione quote 4a giornata di campionato
In studio al Club su Sky Sport, l’ex giocatore Giancarlo Marocchi ha criticato duramente la Juventus di Luciano Spalletti dopo il ko per 3-2 contro il Sassuolo. E poi ha elogiato anche l'Inter.
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“Non c’è un giocatore della Juve, o meglio ce ne sono solo 2 o 3, che abbiano la percezione di come si gioca per vincere una partita. Questa Juve non è squadra ed è una stranezza con Luciano Spalletti in panchina.
È evidente che se manca il nucleo italiano è più difficile, è così in tutte le big tranne l’Inter che ne ha tanti e la Roma. L’eccezione è vederne 4 o 5 di italiani in campo. In campo Spalletti in che lingua parla? Me lo chiedo, perché poi anche in mezzo al campo devono parlarsi i giocatori e con solo stranieri… ci vuole troppo tempo”.
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