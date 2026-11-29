Mercato, cosa si sono detti l'Inter e l'agente di Varela. Ma in pista c'è Mendy: gli scenari

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Giancarlo Marocchi, ex centrocampista, ha parlato così in studio a Sky Sport di Gustavo Varela e del Monza di Ivan Juric.

Leggi qui il clamoroso retroscena che riguarda Varela!

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“In che squadra di Serie A vedrei Varela? Varela è mobile, esplosivo, che faccia gol è sotto gli occhi di tutti.

Vorrei ricordare che io ero tra quelli che diceva che Juric vedeva altre partite a inizio campionato, ora sta raccogliendo ciò che ha seminato all’inizio invece, aveva ragione lui. Il Monza fa gol e questo può aiutare là in fondo nella corsa salvezza”, le parole dell’ex giocatore.