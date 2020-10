TS – Joao Mario allo Sporting, rottamato il primo mercato di Suning all’Inter

Joao Mario sarà presto un nuovo giocatore dello Sporting. Il centrocampista lascia l’Inter in prestito con diritto di riscatto, oggi dovrebbe arrivare la comunicazione ufficiale. Non è ancora ufficiale, essendo il mercato in Portogallo ancora aperto, ma. Il centrocampista lascia l’Inter in prestito con diritto di riscatto, oggi dovrebbe arrivare la comunicazione ufficiale.

“Un disavanzo di oltre 70 milioni. Con il prestito secco di Joao Mario allo Sporting cala il sipario sul primo mercato interista di Suning, andato in scena nell’estate del 2016. Una campagna acquisti da oltre 100 milioni che non ha lasciato segni tangibili in questo quadriennio. Acquistato per 45 milioni dallo Sporting Lisbona torna a casa in prestito secco dopo stagioni deludenti, passate tra panchine e prestiti, al West Ham e alla Lokomotiv Mosca. In teoria Joao Mario potrebbe ancora tornare in Italia, visto che ha un contratto fino a giugno 2022, ma è improbabile che lo faccia dopo il ritorno in patria”, si legge su Tuttosport.