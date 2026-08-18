FIGC, analizzando gli atti dell'inchiesta sull'ex designatore Nei giorni scorsi Giulio Mola, giornalista del quotidiano Il Giorno, ha raccontato a proposito dell'inchiesta definita Arbitropoli che la Procura Federale dellaanalizzando gli atti dell'inchiesta sull'ex designatore Gianluca Rocchi portata avanti nei mesi scorsi dal Tribunale di Milano e che è finita con la richiesta di archiviazione da parte dei pm, archivierà tutto.

Dopo 40 giorni di indagini Chiné

Questa sera il giornalista torna su quanto raccontato nei giorni scorsi in un altro post su X. "Arbitropoli non si chiuderà con la seconda archiviazione, quella della giustizia sportiva. Restano preoccupanti faide interne fra i nostri fischietti, malumori e regolamenti di conti vari. Qui non parliamo di chi è fuori, ma degli arbitri in attività. E inizia il campionato...", ha spiegato.