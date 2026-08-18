Il giornalista torna sull'indagine definita Arbitropoli per la quale il Tribunale di Milano ha chiesto un'archiviazione e che finirà in un nulla di fatto anche dal punto di vista sportivo
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Arbitropoli non si chiuderà con la seconda archiviazione, quella della giustizia sportiva. Restano preoccupanti faide interne fra i nostri fischietti, malumori e regolamenti di conti vari. Qui non parliamo di chi è fuori, ma degli arbitri in attività. E inizia il campionato...— Giulio Mola (@GiulioMola) August 18, 2026
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