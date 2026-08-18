Il giornalista torna sull'indagine definita Arbitropoli per la quale il Tribunale di Milano ha chiesto un'archiviazione e che finirà in un nulla di fatto anche dal punto di vista sportivo

Eva A. Provenzano
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Nei giorni scorsi Giulio Mola, giornalista del quotidiano Il Giorno, ha raccontato a proposito dell'inchiesta definita Arbitropoli che la Procura Federale della FIGC, analizzando gli atti dell'inchiesta sull'ex designatore Gianluca Rocchi portata avanti nei mesi scorsi dal Tribunale di Milano e che è finita con la richiesta di archiviazione da parte dei pm, archivierà tutto.
Rocchi
Dopo 40 giorni di indagini Chiné ha passato al vaglio intercettazioni ascoltando molti arbitri senza rilevare reati. Nessun reato per la giustizia ordinaria e altrettanto per la giustizia sportiva. Dai dialoghi ascoltati sono emersi solo esternazioni da 'tifosi' ma mai nessuna intercettazione che avalli l'ipotesi degli illeciti sui quali si è indagato.
Mola
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Questa sera il giornalista torna su quanto raccontato nei giorni scorsi in un altro post su X. "Arbitropoli non si chiuderà con la seconda archiviazione, quella della giustizia sportiva. Restano preoccupanti faide interne fra i nostri fischietti, malumori e regolamenti di conti vari. Qui non parliamo di chi è fuori, ma degli arbitri in attività. E inizia il campionato...", ha spiegato.
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