VIDEO FCINTER1908 / Orsato: "Massa in Roma-Inter è scomparso. Nessuno parlava di lui e..."

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Stefano De Grandis ha parlato così degli interisti impegnati in questa sosta in Nazionale e non soltanto:

“Dopo quanto ha sofferto l’anno scorso e il grande carico di responsabilità dell’anno scorso, Bastoni ha dimostrato di essere un leader vero di questa Italia. Il voto più alto di queste partite della Nazionale io forse lo do proprio a lui, anche se poi alla prima era squalificato. Lui esce con una luce nuova proprio da questa sosta.

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Inter alla ripresa dopo la sosta? Chivu è bravo nella gestione dei suoi uomini, ma io continuo a pensare che esista un’Inter con Calhanoglu e una senza", ha detto il giornalista in merito al rientro di Calha.