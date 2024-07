I nerazzurri di Simone Inzaghi, campioni d'Italia in carica, si presentano ai nastri di partenza ancora come favoriti

Franco Ordine, nel suo editoriale per Il Giornale, ha elogiato l'Inter di Simone Inzaghi: "Dopo appena due prove, Taremi è già diventato l'uomo nuovo dell'Inter . Ha impiegato pochissimo tempo grazie a due qualità ampiamente riconosciute: l'amicizia collaudata con il gol mostrata anche col Porto, l'inserimento in un gruppo che ormai gioca a memoria anche in assenza di pilastri.

Sembra l'avviso ai naviganti della prossima stagione che l'inseguimento alla prima della classe diventerà ancora più complicato grazie al fatto che non è cambiato il maestro d'orchestra, Simone Inzaghi, e nemmeno gli interpreti più importanti. Anzi, in due ruoli l'Inter sulla carta già forte, poteva e doveva rinforzarsi e l'ha fatto prima di tutti: in porta con Martinez, vice Sommer al posto di Audero, e con Taremi appunto che nelle gerarchie è destinato a togliere il posto ad Arnautovic, trascurando Zielinski arrivato per far riposare Mikhitaryan.