Massimo Orlando, ex calciatore, ha parlato a TMW Radio di Juventus dopo il KO dei bianconeri contro il Sassuolo:

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"Il paragone col Manchester United non c'è, perché loro spendono tanto, però succede la stessa cosa. Ci vogliono italiani, hai costruito delle vittorie con una difesa azzurra. La Juve non ha più la forza di una volta sul mercato, e sbaglia anche i colpi. Per tornare a vincere ci vorrà del tempo. Io capisco i tifosi, per come la vedo io qui ti giochi il quarto posto e niente di più. Ho visto uno Spalletti preoccupato, che si è preso delle colpe ma per me non è giustificabile prendere quel gol alla fine".

Come ha visto Kolo Muani?

"Non sono da Juve certi giocatori, pesa nella testa di Kolo Muani. Woltemade non mi piace ma diamogli tempo. Kolo Muani ha un problema anche di testa ora. Non può essere così scarso".

E' a rischio Spalletti?

"Conte per la Juve entrerebbe in corsa. Ovviamente impostando un percorso per il prossimo anno. Quest'anno si vedono gli infortuni che stanno incidendo, ma così come qualità di squadra ha almeno 4 più forti di lei".

Napoli, vittoria che consente di ripartire?

"E' una ripartenza. Li avevo visti bene a Milano, con l'Inter stare più in difesa ci stava, e potevano anche vincerla. Ieri dovevano vincere e lo anno fatto. Ok Bologna rinunciatario, ma con dieci sotto la linea del pallone era difficile trovare spazi. Mi sono piaciuti i cambi. Tre punti importantissimi. Ora deve dare continuità a Firenze, sarà una partita difficilissima per entrambe".