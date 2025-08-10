Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Giancarlo Padovan ha parlato degli attaccanti nel giro della Nazionale italiana:
"Siamo messi male, Scamacca, con tutto il rispetto, 10-15 anni fa non avrebbe giocato nell'Italia", dice Padovan
"Siamo messi male, Scamacca, con tutto il rispetto, 10-15 anni fa non avrebbe giocato. Secondo me è un sopravvalutato, non è colpa sua, è stato anche sfortunato e fa quel che può ma non ce ne sono altri"
"Kean è un inaffidabile, l'anno scorso è stato molto affidabile con la Fiorentina ma l'anno prima ha fatto zero gol con la Juve. Retegui è andato in Arabia Saudita, che competitività vuoi che abbia quel campionato? Credo che comunque verrà convocato da Gattuso nel primo giro di partite. Vedo più Lucca e Pio Esposito che altri come Scamacca, hanno strutture fisiche importanti, però si può giocare anche palla a terra con loro"
