Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo Paganini, giornalista RAI, ha affrontato diversi temi caldi come ad esempio il rinnovo di contratto di Pio Esposito con l'Inter:

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"Io lo conosco bene perché l'ho visto con lo Spezia. È un giocatore molto umile, concentrato ed è un professionista vero. Chivu poi lo conosce dai tempi delle giovanili e penso che possa dargli più spazio".

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Su Kessie alla Juventus

"Kessié, che ha anche fatto un buon Mondiale, ha dimostrato di valere ancora tanto in campo. Alla Juventus poi si dice sempre che da quando sono andati via Pirlo e Pjanic manca qualcuno che detti i tempi. Certo, bisognerebbe discutere una riduzione dell'ingaggio, dato che in Arabia Saudita percepiva dodici milioni a stagione. In più c'è il discorso di Zirkzee, con cui si completerebbe il reparto offensivo".

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Yildiz verso l'Arsenal per 100 mln?

"Se dovesse arrivare davvero un'offerta di quell'entità io lo darei via, perché sono soldi che alla Juventus farebbero comodo per altre operazioni. La rosa del resto dev'essere ancora completata, senza dimenticare i tanti esuberi che ci sono ancora in organico. Arriverebbe insomma denaro fresco che permetterebbe di completare una squadra competitiva. Alajbegovic poi per caratteristiche è anche simile ad Yildiz, quindi in quel caso lo darei via".