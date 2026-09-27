Il difensore protagonista di uno scontro che si è prima visto sul campo, poi è proseguito negli spogliatoi

Eva A. Provenzano

Tomás Palacios ha affrontato Jorge Almirón, il tecnico del Rosario, la squadra rivale della finale di Supercopa Internacional in Argentina. La squadra del giocatore di proprietà Inter è stata sconfitta 3 a 1 e al triplice fischio è esplosa la rabbia del giocatore contro l'allenatore avversario. È servito un intervento di Ramiro Funes Mori per evitare che la situazione peggiorasse.

"L'episodio si è verificato dopo il 3 a 1, quando la tensione era ancora altissima in campo. Palacios si è avvicinato all'allenatore dell'Estudiantes e, dopo un alterco verbale, la situazione è degenerata rapidamente. Almirón, dal canto suo, non ha reagito all'atteggiamento del difensore. L'allenatore ha abbassato la testa, ha ascoltato per qualche secondo e poi ha cercato di allontanarsi mentre Palacios continuava a parlargli", raccontano in Argentina e pubblicano le immagini che sono diventate virali sui social.

palacios vs almiron (1)

A colpire i tifosi le immagini della spinta energica al tecnico da parte del difensore. Pochi istanti prima del gol decisivo di Julián Fernández, il terzino dell'Estudiantes è stato protagonista di uno degli episodi più controversi della partita. Nei minuti di recupero, è entrato in area di rigore e ha reclamato un rigore per un contatto con Franco Ibarra. Ma l'arbitro non lo ha concesso e il VAR non è intervenuto.

veron arrabbiato
Screen olè

Olé spiega: "Durante i festeggiamenti per il 3 a 1 alcuni giocatori delle due squadre sono venuti alle mani e Palacios ha affrontato Jorge Almirón , l'allenatore del Rosario Central, che voleva unirsi ai festeggiamenti in campo e lo ha rimproverato apertamente. Ma non è finita lì perché il giocatore è stato tra i protagonisti di un'accesa discussione negli spogliatoi insieme ad altri giocatori, staff tecnico e collaboratori". Veron, che è il presidente dell'Estudiantes, è tornato in campo e ha urlato contro i direttori di gara.

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