Tomás Palacios ha affrontato Jorge Almirón, il tecnico del Rosario, la squadra rivale della finale di Supercopa Internacional in Argentina. La squadra del giocatore di proprietà Inter è stata sconfitta 3 a 1 e al triplice fischio è esplosa la rabbia del giocatore contro l'allenatore avversario. È servito un intervento di Ramiro Funes Mori per evitare che la situazione peggiorasse.

"L'episodio si è verificato dopo il 3 a 1, quando la tensione era ancora altissima in campo. Palacios si è avvicinato all'allenatore dell'Estudiantes e, dopo un alterco verbale, la situazione è degenerata rapidamente. Almirón, dal canto suo, non ha reagito all'atteggiamento del difensore. L'allenatore ha abbassato la testa, ha ascoltato per qualche secondo e poi ha cercato di allontanarsi mentre Palacios continuava a parlargli", raccontano in Argentina e pubblicano le immagini che sono diventate virali sui social.

¡¡TOMÁS PALACIOS FUE A BUSCAR A JORGE ALMIRÓN Y LE DIJO DE TODO CARA A CARA TRAS EL 3-1 DE CENTRAL VS. ESTUDIANTES!! pic.twitter.com/uo5zEmri4f — SportsCenter (@SC_ESPN) September 26, 2026

A colpire i tifosi le immagini della spinta energica al tecnico da parte del difensore. Pochi istanti prima del gol decisivo di Julián Fernández, il terzino dell'Estudiantes è stato protagonista di uno degli episodi più controversi della partita. Nei minuti di recupero, è entrato in area di rigore e ha reclamato un rigore per un contatto con Franco Ibarra. Ma l'arbitro non lo ha concesso e il VAR non è intervenuto.

Screen olè

Olé spiega: "Durante i festeggiamenti per il 3 a 1 alcuni giocatori delle due squadre sono venuti alle mani e Palacios ha affrontato Jorge Almirón , l'allenatore del Rosario Central, che voleva unirsi ai festeggiamenti in campo e lo ha rimproverato apertamente. Ma non è finita lì perché il giocatore è stato tra i protagonisti di un'accesa discussione negli spogliatoi insieme ad altri giocatori, staff tecnico e collaboratori". Veron, che è il presidente dell'Estudiantes, è tornato in campo e ha urlato contro i direttori di gara.