22esimo Lautaro, 13esimo l'ex Inter Hakimi: rivelati i dieci nomi da cui uscirà il vincitore dell'ambito premio di France Football
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Cresce l'attesa per la consegna del Pallone d'Oro. La pagina ufficiale del premio ha reso note le altre posizioni, prima dal 21esimo al 30esimo classificato tra cui Lautaro 22esimo, poi i nomi dei giocatori che occupano dalla ventesima all'undicesima posizione. Questo l'elenco ufficiale. Tra i nomi anche l'ex Inter, oggi al PSG, Hakimi che si è piazzato al tredicesimo posto.
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11 Jude Bellingham
12 Pau Cubarsí
13 Achraf Hakimi
14 Vitinha
15 Declan Rice
16 Ferran Torres
17 Vinícius Jr.
18 Marc Cucurella
19 João Neves
20 Willian Pacho.
Si ricava così che sono questi ora i nomi della top ten che sarà svelata durante la cerimonia nella quale sarà annunciato il vincitore dell'edizione 2026: Dembélé, Haaland, Kane, Kvaratskhelia, Yamal, Mbappé, Messi, Olise, Ruiz.
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