VIDEO FCIN1908 / Marotta: "Lautaro? Infortuni fanno parte del gioco. Bruges..."

Cresce l'attesa per la consegna del Pallone d'Oro. La pagina ufficiale del premio ha reso note le altre posizioni, prima dal 21esimo al 30esimo classificato tra cui Lautaro 22esimo, poi i nomi dei giocatori che occupano dalla ventesima all'undicesima posizione. Questo l'elenco ufficiale. Tra i nomi anche l'ex Inter, oggi al PSG, Hakimi che si è piazzato al tredicesimo posto.

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11 Jude Bellingham

12 Pau Cubarsí

13 Achraf Hakimi

14 Vitinha

15 Declan Rice

16 Ferran Torres

17 Vinícius Jr.

18 Marc Cucurella

19 João Neves

20 Willian Pacho.

Si ricava così che sono questi ora i nomi della top ten che sarà svelata durante la cerimonia nella quale sarà annunciato il vincitore dell'edizione 2026: Dembélé, Haaland, Kane, Kvaratskhelia, Yamal, Mbappé, Messi, Olise, Ruiz.