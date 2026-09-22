L'osservatore Marco Palma è intervenuto ai microfoni della radio di Tuttomercatoweb.com, dove ha presentato un giovane difensore centrale che ricorda Yann Bisseck:

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"Willy Kambwala (25-08-2004), difensore centrale congolese del Como. Grande fisicità per questo difensore centrale arrivato a Como negli ultimi giorni della sessione di calciomercato estivo. Aggressivo in marcatura, dominante sulle palle alte e dotato di forte personalità che gli consente di guidare con autorità i movimenti della difesa.

Nato a Kinshasa ma cresciuto in Francia nelle giovanili del Sochaux, dopo buonissime prestazioni, a luglio 2020 è stato acquistato dal Manchester United dove ha affinato le sue doti tecnico-tattiche. Nel luglio 2024 è stato acquistato dal Villarreal che ha investito dieci milioni di euro sul ragazzo. Il Como lo ha preso in prestito, e si è riservato il diritto di riscatto.

Somiglianza: Yann Bisseck (Inter)

Valore di mercato: 10 milioni €"