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Durante il podcast Fontana di Trevi, il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato dell'Inter e della stagione appena iniziata:

"Impressione Inter? La partita è stata ingiudicabile, il Monza era la ventesima di quelle scese in campo. L'Inter penso sia la squadra che possa mandare in porta più giocatori diversi con facilità. Questo sistema di gioca sta arrivando all'optimum. Se l'obiettivo è fare meglio in Champions, magari i 90 punti possono essere qualcuno in meno. Se siamo su 84-85 serve un grande exploit di un'altra. Solo l'Inter può arrivare a 90".