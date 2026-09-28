Giuseppe Pastore è intervenuto a Radio Tutto Napoli per parlare della sconfitta dell'Italia contro il Belgio:

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"In realtà siamo in un’era geologica che non è né carne né pesce, perché se da un lato c’è, l’ho già visto e commentato, l’immagine della tribuna autorità, dall’altro c’è un’Italia che osa ma fino a un certo punto, che da un lato lancia Romano e poi però lo massacra il giorno dopo perché è stato il peggiore in campo. Allora non è così che si fa con i giovani che hanno giocato cinque partite in Serie A da titolare.

Una volta che indossa la maglia della Nazionale contro De Bruyne, Tielemans, un Belgio comunque molto serio che ha fatto i quarti di finale ai Mondiali, ci sta che soffra. Dovrebbero dargli tempo. I due peggiori in campo, secondo me, sono stati Tonali e Barella, mio punto di vista. Dall’altro lato poi ha un po’ di paura a lanciarli tutti, perché mi aspettavo di vedere Kayode, mi aspettavo magari di vedere Vergara, magari al posto di uno che non è nemmeno un esterno di ruolo come Kean. Insomma, è una formazione molto approssimativa che ci può stare se consideriamo questo l’inizio di un nuovo ciclo che magari ci porterà al Mondiale tra quattro anni, ma non è detto che sia un nuovo ciclo.

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Per ora le premesse sono in realtà di un brancolare nel buio, a cominciare da un CT che è stato ripescato dalla periferia del calcio, dopo essersi defilato in maniera discutibile tre anni fa. Quindi c’è anche questo aspetto morale che non aiuta in questo momento la Nazionale a essere amata, come dimostrano i fischi dell’Olimpico e temo in generale i fischi virtuali di tutti gli appassionati italiani che in questo momento non riconoscono più quello per cui hanno sempre tifato fino a qualche anno fa".