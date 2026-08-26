Intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, Giuseppe Pastore ha parlato anche della lotta scudetto. Per Pastore, c'è un'ampia distanza tra l'Inter e il Napoli in questo momento.

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Ecco le parole di Pastore: "In questo momento per me il Napoli è lontano dall'Inter, non tanto come valore del gruppo quanto nella tenuta del gioco. Credo che proprio il gioco sarà l'aspetto per cui Allegri verrà criticato più spesso, vedendo altre squadre che stanno prendendo una direzione differente. Questo Napoli può fare tranquillamente 75 punti, mentre dagli 80 in su bisognerà vedere. Non c'è un solo modo per vincere nel calcio, ma negli ultimi quattro anni Allegri ha vinto una Coppa Italia. E l'anno scorso, per esempio, la miglior difesa l'ha avuta il Como, che è una squadra che attacca".

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Su De Bruyne

"Mi aspetto molto. L'anno scorso ci ha messo la faccia polemizzando con il suo allenatore e adesso ha qualcosa da farsi perdonare per come ha chiuso la stagione. Mi aspetto che si metta a disposizione di Allegri e che possa nascere un rapporto simile a quello avuto da Max con Modric al Milan: un grande campione che quasi si gestisce da solo, senza essere ingabbiato in schemi e movimenti. Allegri può concedergli libertà di movimento e di pensiero, una cosa che i grandi campioni apprezzano molto. Il punto principale resta la condizione fisica".