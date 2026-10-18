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Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Giampaolo Pazzini ha parlato così dell'Inter dopo la vittoria contro il Bologna arrivata in rimonta:

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"Non penso che entusiasmi Chivu il fatto di andare sotto per la quarta volta in campionato anche contro il Bologna. Secondo me è la consapevolezza dei giocatori che si sentono molto forti e regalano un tempo perché sanno che la riprendono in qualche modo. Chiaro che è un rischio.

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L'Inter è l'unica in Serie A che può vincere anche quando non è al 100%, per la rosa che ha, per i cambi che può fare. C'è una statistica che mi è piaciuta molto: l'Inter fa 19 punti nelle prime 7 giornate per la quarta volta nella sua storia ma nelle altre tre non hanno vinto lo scudetto con Simoni, Cuper e Spalletti"

Thuram era da rigore?

"Sicuramente non era simulazione, perché il contatto c'è stato. I parametri sono cambiati, non è un contatto enorme ma il contatto sicuramente c'è stato. E non l'abbiamo detto ma il gol che ha fatto Thuram è un capolavoro, veramente bellissimo ed è giusto sottolinearlo"