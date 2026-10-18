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Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà ha parlato così di Allegri dopo il KO del Napoli contro il Venezia:

"Mi sono preso 15 ore dal video di ieri per vedere la reazione di quelli che guidano il gruppo di Allegri, difendendolo sempre e comunque. Dovete memorizzare un concetto: da 5 anni vi prendono in giro e mi auguro ve ne siate accorti. Vi hanno preso in giro per tre anni alla Juve, vendendo una Coppa Italia come se fosse una Coppa del Mondo, dimenticando il non gioco, le umiliazioni in Champions camuffandole con i problemi societari. Gli alibi ai tempi del Milan.

Frecciata a Zazzaroni?

Getty Images

Se ora ascoltate i soliti che dovrebbero essere insospettabili visto che uno dirige un giornale e ha militanza di 20-30 anni, bisognerebbe cercare di avere onestà intellettuale. Se chiedi di Allegri, rispondono che è il mercato. Non rispondono mai alla domanda. Colpa del mercato dicono, colpa di Conte. Ma Allegri alla presentazione aveva detto che il Napoli aveva un grande organico. Perché non fate i bravi e non dite per una volta che Allegri sta bucando completamente perché non ha un piano gara, non ha un gioco, non ha un'idea da trasmettere e prendere in giro la gente da 5 anni? Vi vendono il prodotto come vogliono. Allegri sapeva che non avrebbe avuto mercato e riteneva questa squadra molto forte. Ieri ha giocato con 5 difensori e 2 play, neanche nel calcio avveniristico che mai ci sarà potrà mai essere preso in considerazione.