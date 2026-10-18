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Intervenuto sul suo canale Youtube, Sandro Sabatini ha parlato così di Massimiliano Allegri dopo la sconfitta clamorosa del Napoli contro il Venezia che ha colto i suoi primi punti stagionali proprio contro gli azzurri:

"Qui si fa un bel processo ad Allegri, così ci si toglie il pensiero. Tutti diranno: 'Vediamo come Sabatini difende Allegri, vediamo cosa si inventa'. No, qui non si fa sconti a nessuno, si fa il processo ad Allegri ma non mi proibirete, spero, di dire quello che penso. Non significa fare l'avvocato d'ufficio ma puntualizzare qualcosa.

DAZN

E poi c'è un piccolo retroscena da raccontare: Dazn ha fatto subito un sondaggio chiedendo se Allegri fosse da esonero. Sembra che De Laurentiis sia andato su tutte le furie e, secondo la versione che circola sul Mattino, Dazn è stata smentito. De Laurentiis è pronto a comunicare alla squadra che Allegri è il suo allenatore. Allegri è da esonero? Sì ma in compagnia di chi ha valutato questa squadra ancora all'altezza di un campionato che non può fare. Non giustifico la sconfitta col Venezia, Allegri sta fallendo ma non mi piace quello che circonda il suo percorso al Napoli che al momento è fallimentare"