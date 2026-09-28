Cresce l'attesa per la seconda partita della Nations League dell'Italia, dopo il KO degli azzurri in casa contro il Belgio. La squadra di Mancini affronterà in Turchia la Nazionale allenata da Vincenzo Montella, anch'essa reduce dalla sconfitta all'esordio contro la Francia.

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Intervenuto sul suo profilo Youtube, Alfredo Pedullà ha voluto dedicare un pensiero a coloro i quali stanno difendendo Roberto Mancini al di là di quanto visto in campo: "Non voglio entrare nel discorso che rischiamo la retrocessione in Nations League se non facciamo almeno 4 punti, non ci voglio pensare ma fateci caso: ci sono gli amici di Mancini e i nemici del calcio che non possono stare sulla stessa barca. Io non ho nulla contro Mancini, non lo giudico più per la sua fuga in Arabia ma leggo cose farneticanti.

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Ieri ho letto un pezzo in cui si diceva che aspettavano al varco Mancini per criticarlo. Ma guarda la partita e che spettacolo obbrobrioso, cerca di avere la decenza di giudicarlo in base a quello che è accaduto. Gli amici di Mancini diventano i nemici del calcio perché se giudichi in base all'amicizia vuol dire che sei nemico del calcio e nemico di giudizi che devi dare senza condizionamenti. Mancini, se dovesse fare bene, sarei il primo a dirlo ma se fa male devi cercare di non essere in malafede e devi giudicarlo in base a quello che sta facendo"