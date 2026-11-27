Alfredo Pedullà è intervenuto sul suo canale Youtube per riportare gli ultimi aggiornamenti sul rinnovo di contratto di Calhanoglu con l'Inter
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La notizia era nell'aria ma ieri è arrivato anche il comunicato ufficiale del rinnovo di contratto di Carlos Augusto con l'Inter fino al 2031. Ora i nerazzurri devono sistemare altre situazioni contrattuali, a partire da quella più urgente, ossia Hakan Calhanoglu.
Il centrocampista turco è l'unico giocatore dell'Inter in scadenza di contratto a giugno 2027. In caso di mancato accordo, l'ex Milan potrebbe firmare con un'altra squadra già a partire da gennaio.
Ecco cosa dice Alfredo Pedullà, su Youtube, proprio in merito al futuro di Calhanoglu: "L'Inter, da qui a 2-3 settimane, vorrà affrontare il discorso Calhanoglu per capire se, come e quando avvicinarsi alle sue richieste per trovare una quadratura con Calhanoglu che per me può dare ancora tanto nei prossimi 2-3 anni. La priorità concessa all'Inter vuol dire che bisogna trovare un'intesa sulle cifre, magari non ai soldi che chiede Calhanoglu ma avvicinandoti il più possibile"
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