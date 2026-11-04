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Alfredo Pedullà analizza la vittoria dell’Inter per 3-0 contro il Feyenoord (qui le pagelle del direttore Mari). Queste le parole del giornalista sul suo canale YouTube sui nerazzurri allenati da Cristian Chivu.

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“Chivu in Champions League ha rispolverato Federico Dimarco che non può essere messo in discussione. Il rinnovo di un anno è una notizia non notizia, era ovvio che i nerazzurri non lo facessero andare a scadenza. Ora si provvederà a fare un altro contratto”, ha spiegato.