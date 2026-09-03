VIDEO FCIN1908 / Ausilio ha salutato l'Inter e lascia la Pinetina. Ad Appiano Marotta e Baccin

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Ieri è arrivata l'ufficialità dell'addio tra Piero Ausilio e l'Inter. La fine di un'epoca, perché l'ormai ex direttore sportivo nerazzurro lascia dopo 28 anni e tantissimi trofei vinti.

Una notizia che inevitabilmente ha fatto discutere, sia per le tempistiche sia per le motivazioni, visto che non è stato raggiunto un accordo nella trattativa per il rinnovo di contratto che era in scadenza a giugno 2027.

Ora Ausilio è libero di scegliere un nuovo progetto, tanto che già circolano voci di un interesse del Tottenham e di altri club di Premier League. Carlo Pellegatti, sul suo canale Youtube, ha parlato così di Ausilio, suggerendo poi al patron del Milan Cardinale di prenderlo:

"Ieri ho lanciato la mia idea, sono un po' figlio di Berlusconi e Galliani, figlio delle intuizioni, figlio delle opportunità, figlio di cogliere delle occasioni e non mi rassegno che non si vedano queste occasioni. L'occasione di Piero Ausilio libero subito sul mercato che è da prendere dopo un'ora. Non leggo mai i commenti ma uno mi ha dato del matto. Magari questo avrebbe dato del matto quando Adriano Galliani e Silvio Berlusconi presero Helveg, Seedorf e Pirlo oltre altri giocatori dall'Inter. Una delle fortune dell'Inter è aver preso Marotta che non veniva da una squadra leggera ma dalla Juventus e nessuno aveva dato del matto quando l'Inter prese Marotta ma oggi funziona così. E io penso di non essere matto"