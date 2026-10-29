Chivu onesto e furioso. Stankovic bocciato? Mercato a impatto zero. E l'arbitro...

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Chi dovrebbe giocare in porta contro il Milan, Provedel o Martinez? A Pressing si è discusso proprio di questo tema dopo la grande prova di Provedel contro il Venezia.

Giampaolo Pazzini la pensa così: "Io riproporrei Provedel perché secondo me il portiere è uno dei ruoli che deve avere continuità".

Interviene poi Trevisani: "L'ha messo col Venezia e praticamente Chivu ha detto che è titolare. Se avesse fatto riposare Martinez con la Fiorentina, Martinez sarebbe dovuto tornare col Venezia"

Viviano deciso: "Giocherà Martinez contro il Milan ma farei giocare Provedel"

Anche Biasin 'vota' Provedel: "Provedel si è meritato una maglia da titolare e, per una questione anche pragmatica, manterrei Provedel in porta in questo momento"

Sabatini dà ragione a Biasin: "Almeno sulle cose più facili voglio dar ragione a Biasin. Quando hai un portiere che fa un errore poi il problema si pone, ora hai un problema molto più lieve rispetto a quello che poteva essere una settimana fa. Certo, se lo fai giocare nel derby, lo fai effettivamente il nuovo titolare"