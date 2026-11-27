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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fabio Ravezzani ha parlato così della Lazio prima in classifica:

Getty Images

Torino e Atalanta ad oggi sono avversarie abbordabili, poi il derby darà delle risposte in più. La Lazio comunque è il motivo per cui noi amiamo follemente questo sport. Era una squadra senza pubblico, con giocatori considerati inadeguati e che aveva preso in quel momento secondo molti il peggior allenatore possibile. Non credo che durerà lì davanti, ma finora continua a rimanere lì in alto. Alla fine dei conti bisogna dire che Lotito è un grande presidente, perché se guardo la storia del club negli ultimi vent'anni vedo una società che e riuscita ad avere un rendimento adeguato alla sua dimensione, talvolta anche superiore".

Lazio anti Inter per lo scudetto?

DAZN

"Con tutto il rispetto per la Lazio credo che sia la Roma la squadra che può dare più fastidio all'Inter. I romanisti volevano un riferimento e Gasperini, che nulla avrebbe a che spartire con l'ambiente Roma, ha messo in piedi una squadra che finalmente mette in mostra le qualità che aveva e che nell'era Moriunho erano state un po' nascoste".