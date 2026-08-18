VIDEO / Garlando: "L'Inter ha in panchina un'altra squadra da scudetto. Chivu è come..."

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fabio Ravezzani si è soffermato sul mercato di Juventus e Milan ma ha parlato anche di Napoli:

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui "Il colpo che mi incuriosisce di più? Gonçalo Ramos, perché è quello che è stato pagato di più e perché è quello con più fascino. Certo, poi questo fascino è stato accompagnato da qualche dubbio, dato che al PSG era un riserva, però sono curioso. Fra il portoghese e Moreira comunque i rossoneri hanno messo sul piatto più di 120 milioni di euro".

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Il Milan finora ha speso 155 milioni per tre giocatori, mentre la Juventus ne ha presi di più con 160 milioni. Quale delle due ha condotto il miglior mercato in entrata?

"Il Milan mi sembra più forte di un anno fa, dato che ora ha un difensore di riferimento e un attaccante di livello. Nella Juventus invece fatico a vedere un grande miglioramento; Kolo Muani non mi sembra il centravanti che fa la differenza, mentre in porta i numeri fra Vicario e Di Gregorio non sono così differenti per quanto riguarda la percentuale di parate. Poi ci sono tanti profili giovani, qualche dubbio in più sui bianconeri insomma ce l'ho".

Allegri trova una squadra più vicina alla sua idea di calcio a Napoli?

"Lui è un grande amministratore, quindi se gli dai una squadra con dei buoni fondamentali può far bene. Il Napoli questi fondamentali ce li ha e per questo penso che la seconda forza del campionato sia rappresentata proprio dagli azzurri. Di certo è l'ultima occasione per Allegri, perché se dovesse fallire gli antiallegriani non si fermerebbero più".