Sta facendo il giro dei social la replica di Lautaro Martinez ad un tifoso dell'Inter che lo ha criticato per il suo scarso rendimento recente: "Ricorda anche tu che io per l'Inter lascio sempre tutto. Come l'anno del mondiale che stavo con la caviglia distrutta ma mentre altri si preparavano per fare un gran mondiale io ero sempre dentro al campo e non mi sono mai perso neanche un allenamento fino alla finale di champions ho giocato così tutte le partite. Ricordatelo SEMPRE prima di ricordarmi tu a me da dove vengo pagato", ha scritto.