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Caos in casa Napoli alla vigilia della sfida contro la Lazio di domenica alle ore 12.30. Così Fabrizio Romano sul suo canale YouTube ha parlato della situazione di Massimiliano Allegri e non soltanto.

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“Stiamo parlando tanto di Napoli perché i risultati parlano da soli e sono fortemente negativi. Si avvicina la gara con la Lazio e il clima lo definirei quasi surreale. Oggi è accaduto qualcosa di veramente particolare. Max Allegri avrebbe dovuto parlare in conferenza stampa alle ore 15 come di consueto. Il Napoli ci arriva in ritiro, con tanti riflettori puntati sull’allenatore vista la situazione delicata. Nonostante la presenza di tanti giornalisti e le conferme, a pochi minuti dall’inizio della conferenza è intervenuto Aurelio De Laurentiis che ha deciso di far saltare la conferenza. È scattata l’allerta attorno al Napoli, poi ha preso la parola lui stesso.

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Allegri avrebbe fatto la conferenza, lui non ha mai detto di non volerla fare mi risulta. La scelta è societaria, non di Allegri. Il Napoli in ritiro è una decisione che a tanti giocatori non è piaciuta molto. Il Napoli ha fatto questa scelta societaria, condivisa con Allegri, questa sì. La partita potrà parlarci anche del futuro prossimo del Napoli, perché la squadra deve cambiare rotta”.