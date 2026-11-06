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Intervenuto su Youtube, Sandro Sabatini ha parlato così del Milan dopo la sconfitta in Europa League contro il Ferencvaros:

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"Io sto dalla parte dei tifosi del Milan che sono andati a San Siro a vedere l'Europa League, hanno pagato i soldi del biglietto e si sono ritrovati il Milan che non era più quello del derby, sparito, evaporato, un episodio e poi sente dire da Amorim 'siamo indifendibili'. E i soldi chi glieli rende? Al di là degli euro, la passione chi gliela rende, i sogni, le illusioni chi glieli ridà ai tifosi del Milan?

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"Su Amorim sono imbarazzato: ci siamo presentati col calcio di Amorim, ha offerto una proposta di gioco normale ma dignitosissima, poi dicevano che non aveva mai perso e ora ha iniziato a perdere, poi per Amorim l'Europa League non conta nulla e poi dice che adesso hanno una verifica. Poi Amorim vince il derby da trionfatore e si è messo nel taschino Chivu, l'abbiamo detto anche noi, ma poi a livello di comunicazione quando dice 'è colpa mia' ma poi l'altra volta dice che li avrebbe cambiati tutti, poi dice 'colpa mia' e poi dice siamo indifendibili, è colpa mia ma poi inventa un'altra scusa. Lo metto in contrapposizione con Allegri e altri allenatori che dicono che i ragazzi hanno dato tutto. Questo modo di fare di Amorim come è recepito in spogliatoio? Fonseca era adorato in spogliatoio, Conceicao aveva avuto problemi"