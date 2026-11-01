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Intervenuto sul canale Youtube Scontro diretto insieme a Nicolò Schira, Sandro Sabatini ha parlato così del derby, facendo un appunto a Marotta nel confronto con Cardinale:

Getty Images

"Cardinale il derby non l'ha vinto ieri sera, l'ha vinto venerdì con l'intervista in cui dava forza all'allenatore e forza alla squadra, anche con la cena con le Legends per ricreare lo spirito Milan che era a serio rischio, il vecchio cuore rossonero. Cardinale lo vince perché pensa a stare vicino alla squadra e all'allenatore, fa il presidente.

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Dicendo tutto questo, Nico (a Schira, ndr), permettimi di dire, Marotta si lamenterà ma giralo a me se si lamenta, ma Marotta ha pensato tutta la settimana solo al presidente della Federazione. Io sta differenza l'ho notata. Andiamo avanti poi ma è giusto che Cardinale si commuova perché Cardinale per una settimana ha fatto il presidente del Milan e l'Inter, al derby, i giocatori arrivano sì scarichi ma non c'era assolutamente la percezione del derby, l'importanza del derby perché durante la settimana parli solo del rigore non dato a Thuram e allora vai avanti così. In questo coinvolgo anche Chivu, le ingiustizie di che?"