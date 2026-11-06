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La vittoria contro il Lens per 9-1 ha permesso al Como di issarsi al quarto posto della League Phase della Champions League dopo 4 giornate, un risultato clamoroso per la squadra di Fabregas che ora vuole consolidarsi anche in Serie A.

Getty Images

Il Como se la vedrà contro l'Inter domenica a San Siro, un test match per entrambi visto che i nerazzurri devono dare conferme all'ottima prova contro il Feyenoord, arrivata dopo la batosta nel derby.

Ecco il punto di vista di Sandro Sabatini sul Como di Fabregas: "Parliamo un po' di Como e di Fabregas e di quello che si diceva, poi non ci stava così tanto simpatico. Como, tutti i VIP in tribuna, gli attori, i giocatori, i soldi spesi, l'allenatore un po' presuntuosetto ma giocano bene, sono bravi, sono forti.

A 40 anni di distanza chi vi ricorda? Una società piena di soldi, un allenatore rivoluzionario, che cambia le carte del calcio, in certi giocatori ha una certa assonanza, il dieci ha più talento, il 9 giocava nell'Utrecht e segna tanti gol, Da Cunha come Rijkaard, Nico Paz un po' il dieci come Gullit. A 40 anni di distanza, scusate se sono un folle, ma rivedo in questo Como addirittura il Milan di Sacchi di Berlusconi. Follia? Vediamo. Intanto il confronto con l'Inter ve lo raccomando"