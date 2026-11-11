Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Il Manchester United sembra orientato ad esonerare Carrick per provare a sistemare una situazione decisamente negativa. I Red Devils sono clamorosamente penultimi in classifica con 8 punti racimolati in 10 partite, solo un punto in più del Crystal Palace ultimo e con una sola vittoria in campionato finora.

Intervenuto su Youtube nel Podcast Scontro Diretto, Sandro Sabatini ha fatto il suo nome per la panchina del Manchester United e non è Antonio Conte:

"A chi darei la panchina dei Red Devils? A Pochettino e non ad Antonio Conte perché Pochettino è più morbido in una situazione che se entri col machete puoi anche rischiare di retrocedere. Lo United è penultimo in classifica"