VIDEO / Sabatini a Thuram: "Ha creato una tempesta di messaggi d'odio. L'Inter rifletta"

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Dopo la pausa delle Nazionali, è tempo di tornare a pensare al campionato e per l'Inter si prospetta una trasferta non facile alla New Balance Arena contro l'Atalanta di Sarri.

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Al Podcast Numer1, Sandro Sabatini, Ivan Zazzaroni e Giuseppe Cruciani si sono sbilanciati con il pronostico del match di domenica sera. Per tutti e tre l'Inter non perderà.

Per Sabatini vincerà l'Inter 2-1 con gol di De Ketelaere e Pio Esposito. Stesso risultato (2-1 Inter) anche per Cruciani che però opta per Thuram marcatore insieme al belga ex Milan. Per Zazzaroni, invece, finirà 1-1 con gol di Esposito ed Ederson.