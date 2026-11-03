Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Intervenuto nel podcast Scontro diretto, Sandro Sabatini ha parlato così di Inter in vista del match contro il Feyenoord:

Getty Images

"I confronti servono? Servono, servono. Dirsi le cose in faccia serve, la società serve. Marotta deve essere più presente di come è stato negli ultimi tempi e lo dico seriamente proprio per la sua bravura ma servono questi confronti. A questa Inter manca Ausilio? Certo. Un DS con esperienza di 30 anni di sicuro ha più peso in spogliatoio rispetto a Baccin. Quando cambia un DS cambia anche il link tra i contratti passati e quelli futuri, le strategie, le promesse"

Getty Images

L'Inter vince a Rotterdam? Per me sì ma mi sta venendo la psicosi del pronostico che lo sbaglio. L'Inter è più forte, la coppia d'attacco può far molto male alla difesa del Feyenoord, ritrova anche l'orgoglio smarrito nel derby ed è una prestazione importante perché può essere significativa di quanto è l'empatia e la squadra e per me c'è ma è messa a dura prova da alcuni piccoli episodi negli ultimi tempi"